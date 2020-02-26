Гончарук не обговорював із Зеленським своє звільнення
Про це Гончарук заявив під час брифінгу за підсумками засідання уряду 26 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Для мене звична вже поява подібної інформації у засобах масової інформації. Ні, ніяких заяв я звісно не писав, з Президентом відповідних тем не обговорював", - сказав Гончарук.
Прем'єр зазначив, що зустріч із Сергієм Тігіпком він проводив. "Я за останній місяць десь подивився близько 20 осіб. Нам дійсно потрібно підсилення радниками, можливо на якусь посаду в уряді, людьми, які розуміють, що таке промисловість", - додав Гончарук.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Тігіпка на посаду Прем’єр-міністра.
Сергій Тігіпко двічі був віцепрем’єром (в уряді Павла Лазаренка в 1997-1999 роках та в уряді Миколи Азарова в 2010-2012). Також він обіймав посади міністра економіки (1999-2000), голови Національного банку (2002-2004) та міністра соціальної політики (2010-2012).