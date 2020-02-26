Гончарук не обговорював із Зеленським своє звільнення

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук не писав заяву на звільнення з посади і не обговорював своє звільнення з Президентом Володимиром Зеленським та можливе призначення на посаду колишнього віцепрем'єра Сергія Тігіпка.

Про це Гончарук заявив під час брифінгу за підсумками засідання уряду 26 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для мене звична вже поява подібної інформації у засобах масової інформації. Ні, ніяких заяв я звісно не писав, з Президентом відповідних тем не обговорював", - сказав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що зустріч із Сергієм Тігіпком він проводив. "Я за останній місяць десь подивився близько 20 осіб. Нам дійсно потрібно підсилення радниками, можливо на якусь посаду в уряді, людьми, які розуміють, що таке промисловість", - додав Гончарук.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Тігіпка на посаду Прем’єр-міністра.

Сергій Тігіпко двічі був віцепрем’єром (в уряді Павла Лазаренка в 1997-1999 роках та в уряді Миколи Азарова в 2010-2012). Також він обіймав посади міністра економіки (1999-2000), голови Національного банку (2002-2004) та міністра соціальної політики (2010-2012).