Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком

Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком

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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрічався з колишнім віцепрем'єром Сергієм Тігіпком.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода

"Я, дійсно, з багатьма людьми… І з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда", – сказав Зеленський у кулуарах форуму Age of Crimea.

25 лютого видання KyivPost з посиланням на три джерела в українському уряді повідомило, що Зеленський розглядає кандидатуру Тігіпка на посаду Прем’єр-міністра.

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Сергій Тігіпко двічі був віцепрем’єром (в уряді Павла Лазаренка в 1997-1999 роках та в уряді Миколи Азарова в 2010-2012). Також він обіймав посади міністра економіки (1999-2000), міністром соціальної політики (2010-2012) та голови Національного банку (2002-2004).

Фото: twitter.com/APUkraine

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