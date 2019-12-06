Суд скасував групі "ТАС" Тігіпка штраф АМКУ на 55 мільйонів
Про це повідомляє FinClub.
Як зазначається, відповідно до рішення суду від 21 листопада, Blossom Investments OU, яка входить в групу "ТАС" Сергія Тігіпка, оскаржила в суді рішення АМКУ, згідно з яким регулятор оштрафував компанію за придбання контрольного пакета акцій заводу "Дніпрометиз" без відповідного дозволу.
Суд постановив скасувати рішення АМКУ, оскільки вважає його "непідтвердженим належними і допустимими доказами", а висновки, викладені в рішенні, - такими, що не відповідають обставинам справи, йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначається, суд побачив порушення норм матеріального права під час ухвалення рішення АМКУ.
Як повідомлялося, у квітні АМКУ оштрафував групу "ТАС" на 55 млн грн за порушення законодавства під час придбання заводу "Дніпрометиз" у російської компанії "Северсталь", яка перебувала в списку санкцій, і не дав дозвіл на угоду.
У групі "ТАС" назвали рішення упередженим і заявили про намір оскаржити його в суді.
У жовтні 2017 року завод "Дніпрометиз", який раніше належав російській групі "Северсталь", був проданий компанії, близькій до Сергія Тігіпка.
"Северсталь" придбала 60% акцій "Дніпрометизу" в 2006 році у групи "ТАС". Згодом частка "Северстали" в українському підприємстві була збільшена до 98,6%. Сума угоди тоді оцінювалася в 50 млн дол.
Фото з сайту finclub.net