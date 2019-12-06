Суд скасував групі "ТАС" Тігіпка штраф АМКУ на 55 мільйонів

Господарський суд Києва задовольнив позов естонської компанії Blossom Investments OU і скасував штраф Антимонопольного комітету України на 55 млн грн за порушення під час придбання пакету акцій ВАТ "Дніпрометиз".

Про це повідомляє FinClub.

Як зазначається, відповідно до рішення суду від 21 листопада, Blossom Investments OU, яка входить в групу "ТАС" Сергія Тігіпка, оскаржила в суді рішення АМКУ, згідно з яким регулятор оштрафував компанію за придбання контрольного пакета акцій заводу "Дніпрометиз" без відповідного дозволу.

Суд постановив скасувати рішення АМКУ, оскільки вважає його "непідтвердженим належними і допустимими доказами", а висновки, викладені в рішенні, - такими, що не відповідають обставинам справи, йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, суд побачив порушення норм матеріального права під час ухвалення рішення АМКУ.

Як повідомлялося, у квітні АМКУ оштрафував групу "ТАС" на 55 млн грн за порушення законодавства під час придбання заводу "Дніпрометиз" у російської компанії "Северсталь", яка перебувала в списку санкцій, і не дав дозвіл на угоду.

У групі "ТАС" назвали рішення упередженим і заявили про намір оскаржити його в суді.

У жовтні 2017 року завод "Дніпрометиз", який раніше належав російській групі "Северсталь", був проданий компанії, близькій до Сергія Тігіпка.

"Северсталь" придбала 60% акцій "Дніпрометизу" в 2006 році у групи "ТАС". Згодом частка "Северстали" в українському підприємстві була збільшена до 98,6%. Сума угоди тоді оцінювалася в 50 млн дол.

Фото з сайту finclub.net