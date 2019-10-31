Антимонопольний комітет дозволив Тігіпку придбати понад 50% "Арена-Сіті"

Антимонопольний комітет надав дозвіл бізнесмену Сергію Тігіпку на опосередковане придбання часток у ТОВ «АРЕНА-СІТІ» та ТОВ «КАН», які володіють офісною й торговельною нерухомістю в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету.

"Антимонопольний комітет України надав дозвіл громадянину України Тігіпку С.Л. на опосередковане придбання часток у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю «Арена-Сіті» та «КАН» (обидва – м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищих органах управління товариств", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ТОВ «КАН» є власником київського торгово-офісного центру «Арена-Сіті», офісні та торговельні площі якого здебільшого здаються в оренду.

ТОВ «Арена-Сіті», яке, в свою чергу, здійснює діяльність зі здавання в оренду нежитлової (офісної й торговельної) нерухомості в межах міста Києва.

У Комітеті наголосили, що під час розгляду заяв було, зокрема, перевірено інформацію ЗМІ стосовно придбання в квітні 2019 року Сергієм Тігіпком київського торгово-офісного центру «Арена-Сіті» у компанії Group DF Дмитра Фірташа.

Учасники концентрацій спростували цю інформацію та заявили, що звернулись до Комітету за попереднім дозволом на придбання компанією T.A.S. PROPERTY LIMITED часток у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю «Арена-Сіті» та «КАН», тобто ще до здійснення концентрацій.

Окрім цього, учасники концентрацій документально підтвердили, що продавцем часток ТОВ «Арена-Сіті» та ТОВ «КАН» є суб’єкт господарювання, який не входить до складу структури Фірташа.