Уряд готує трирівневий план протидії впливу коронавірусу на економіку — Милованов

В Україні за два тижні буде готовий план протидії можливого впливу коронавірусу на економіку при трьох різних сценаріях, залежно від рівня складності такого впливу.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас сьогодні, вчора... постійно йдуть наради, де ми перевіряємо спроможність різних галузей відреагувати на три сценарії та готуємось до того, щоб у нас був конкретний план дій на всі сценарії. Наприклад, сьогодні була нарада за участі НБУ, Мінфіну та нашого міністерства, де ми обговорили досвід інших країн і готували свої плани. Думаю, за два тижні в нас конкретний план буде", - сказав Милованов.

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Він додав, що базовий сценарій — той, який відбувається в українській економіці на даний час, коли немає якихось значних труднощів від поширення коронавірусу в інших країнах.

"Ми розглядаємо три сценарії — базовий, сценарій другого рівня, коли є певні складнощі та сценарій того, що відбувається зараз в Китаї... Для останнього сценарію ми вивчаємо досвід інших країні і як це впливає на економіку... вивчаємо досвід Китаю, Італії, що робить Польща, США", - сказав Милованов, зауваживши, що третій сценарій в Україні дуже малоймовірний.

Урядовець також наголосив, що у випадку спалаху коронавірусу в Україні, уряд буде готовий запровадити карантин.

Міністр також припустив, що у випадку, коли метал не буде вироблятися в Китаї, це дасть можливість "нам і світу в цілому виробляти більше металу".

Милованов зауважив, що питома вага українського експорту до Китаю — це 7% від всього нашого експорту: "Тобто це приблизно 2,8-3% від ВВП. Загальний обсяг максимальних втрат не великий. При цьому 1% нашого ВВП — це руда до Китаю".

При цьому, за його словами, питома вага імпорту з Китаю - 15% і це приблизно 0,5 - до 1% від всього ВВП. Міністр нагадав, що Україна може імпортувати необхідні товари з інших азіатських країн, можливо з Європи, але тоді ці товари будуть трохи дорожчими.

Як повідомлялося, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації 94 особи — включно з екіпажем та особами супроводу. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб. В Україні станом досі не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.