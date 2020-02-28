Коронавірус? Готовність номер 1! Польські практики

Основна зброя у боротьбі з епідемією – збереження спокою і виконання рекомендацій фахівців

Кадри палаючих шин і розбитого вікна автобуса з евакуйованими українцями з Уханя у Нових Санжарах облетіли весь світ. Не виняток і Польща, де не приховували свого здивування таким розвитком подій в Україні. Варшаві вдалося уникнути схожих ситуацій під час евакуації своїх громадян з охопленої вірусом китайської провінції Хубей. Варто придивитися детальніше, чому в сусідній Польщі по-іншому виглядає ситуація із сприйняттям цього вірусу в суспільстві та діями влади.

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ – ПРОТИДІЯ ПАНІЦІ

Станом на 27 лютого у Польщі, як і в Україні, не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом. Однак, міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський уже місяць доволі спокійно підкреслює, що це лише питання часу. І дійсно, враховуючи відкритість кордонів ЄС і те, що досить багато поляків проживають у Німеччині, відпочивають в Італії чи Франції, де вірус вже “збирає жнива”, його відсутність у країні над Віслою можна вважати дуже позитивною, але випадковістю.

Лукаш Шумовський / Фото: PAP/Tomasz Gzell

Утім, польський міністр не лякає поляків, а якраз навпаки: готує польське суспільство до ситуації, щоб, коли вірус усе ж перетне кордони Польщі, це не стало несподіванкою і не викликало паніки. Коли спостерігаєш за висловлюваннями представників міністерства охорони здоров’я РП і головного санітарного лікаря країни, може скластися враження, що основні дійові особи в Польщі, які відповідають за здоров’я поляків, більше бояться не виявлення самого коронавірусу в країні, а паніки, яка може виникнути через це у суспільстві.

“Ми маємо зберегти позитивний стан душі та емоцій, адже саме наша поведінка може стати причиною того, що ми будемо озброєні найважливішою зброєю у боротьбі з коронавірусом, і цією зброєю є збереження спокою”, – зазначив 27 січня під час обговорення у Сенаті Польщі ситуації навколо готовності країни до появи вірусу головний санітарний інспектор країни Ярослав Пінкас.

Ярослав Пінкас / Фото: Kuba Atys Agencja Gazeta

Неправдивим було б твердження, що якихось проявів панічних настроїв у Польщі немає. Звісно, вони є. З початку лютого в аптеках польської столиці практично неможливо купити звичайних марлевих пов’язок: коли вони з’являються, то їх одразу розкуповують. Черги осіб в інфекційних лікарнях Варшави, ймовірно також і в інших великих містах Польщі, які бажають перевіритися на відсутність в організмі коронавірусу, є довгими. У пресі періодично з’являються критичні статті про те, що хоч уряд і запевняє в утриманні ситуації під контролем, але насправді лікарням не вистачає найнеобхіднішого, тих же пов’язок. Eмоції вирували і під час обговорення цього питання у Сенаті Польщі 27 лютого, де польські законодавці не приховували своїх побоювань щодо появи коронавірусу в Польщі.

Частину цих емоцій у польському парламенті можна списати на початок президентської виборчої кампанії, коли готовність уряду протидіяти епідеміологічному виклику є маркером на ефективність управлінських дій. Попри заклики влади до опозиції не політизувати справу коронавірусу, зрозуміло, це робитиметься й надалі. Часом при цьому виникають досить кумедні ситуації. Наприклад, маршалок Сенату від опозиції і віце-маршалок, який представляє правлячу партію (обидва за фахом є лікарями-хірургами), посперечалися щодо того, як правильно витискати рідке мило з дозатора для миття рук, аби уникнути зараження вірусом. До слова, це потрібно робити не пальцем, а зовнішньою стороною руки або ліктем.

Звісно, рацію мають ті в Польщі, хто каже, що про ефективність дій влади можна буде говорити лише тоді, коли загроза стане реальною. Та й ніхто не гарантує, що паніка не з’явиться разом з виявленням у країні перших заражених осіб.

Проте, польській владі треба віддати належне: з другої половини січня вона намагається працювати доволі системно у питанні протидії коронавірусу. Зокрема, йдеться про максимальне інформування суспільства про новий вид вірусу, його симптоми, загрози, як мінімізувати ризики зараження і що робити, коли з’явилися небезпечні симптоми. Починаючи із середини січня, міністр, заступник міністра охорони здоров’я або головний санітарний лікар фактично щодня проводять брифінги та прес-конференції з цього приводу. З початком лютого до них приєднався і прем’єр-міністр країни.

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Як зауважив головний санітарний лікар країни, спеціально створений ще 26 січня цілодобовий кризовий штаб моніторить ситуацію у світі, зокрема і задля уникнення помилок, які були допущені в інших країнах.

МАКСИМАЛЬНА ПУБЛІЧНІСТЬ ДІЙ ВЛАДИ У СПРАВІ КОРОНАВІРУСУ

Про всі свої кроки та дії з протидії коронавірусу 2019-nCoV польська влада намагається максимально інформувати суспільство. Те саме роблять і ЗМІ. Інформація про чергові випадки підозр на виявлення коронавірусу в Польщі у тому чи іншому місті з’являється із січня щодня і вже навіть не викликає особливого ажіотажу. Зокрема, станом на 27 лютого у Польщі, за словами міністра охорони здоров’я, 47 осіб перебувають в інфекційних лікарнях з підозрою на коронавірус, 55 осіб – на домашньому карантині, а 1570 – під санітарним моніторингом.

Саме значна поінформованість польського суспільства, зокрема, і щодо рівня загрози, сприяла тому, що повернення поляків з Уханя не була сприйнято з якоюсь настороженістю чи, тим більше, ворожістю.

Про евакуацію 30-ти поляків із китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром захворювання, було відомо заздалегідь. Пересічні поляки добре знали, що їх евакуюють французьким авіалайнером до Парижа, а звідти вже польським військовим літаком до Вроцлава, де розмістять в інфекційному відділенні військового шпиталю. ЗМІ детально інформували про хід операції щодо евакуації поляків із Уханя, підкреслюючи, що всі особи не мають симптомів зараження. Відразу після прибуття до Вроцлава 2 лютого головний лікар шпиталю ще раз запевнив, що після перевірки всі евакуйовані з Уханя виглядають здоровими, а упродовж подальших двох тижнів місцева преса детально інформувала про стан їх здоров’я. До слова, через кілька днів за такою ж схемою до Польщі евакуйовано ще двох поляків з Уханя.

Матеуш Моравецький

Польська влада намагається одразу впроваджувати в життя всі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я і регулярно звітує про готовність необхідної інфраструктури для прийому хворих та поповнення лікарських запасів в інфекційних лікарнях. Зокрема, 24 лютого, коли ситуація з розповсюдженням коронавірусу в північній Італії набула загрозливих масштабів, глава польського уряду Матеуш Моравецький розповів про дії, які Польща вже здійснила, або планує зробити найближчим часом. Зокрема, про те, що:

- діють дві діагностичні лабораторії, ще шість розгорнуть найближчим часом;

- особам, які повертаються з-за кордону, надсилаються смс-повідомлення з необхідною інформацією – що робити у випадку появи загрозливих симптомів;

- в аеропортах країни почали вимірювати температуру пасажирів, які прибувають із напрямків, де є спалахи зараження коронавірусом;

- готують місця в інфекційних відділеннях для значної кількості хворих;

- Агентство матеріальних резервів Польщі накопичує різні засоби у значній кількості на час погіршення епідеміологічної ситуації, звідки лікарні можуть поповнювати свої запаси.

Готовність міністерства, інфекційних лікарень та інших органів запобігати розповсюдженню хвороби та лікувати заражених людей з початку лютого перевіряє Вища контрольна палата Польщі.

Крім того, введено цілодобову телефонну інформаційну лінію, де можна отримати всю необхідну інформацію про те, як діяти при появі загрозливих симптомів. Уряд РП також започаткував кампанію з інформування про те, як діяти для запобігання зараженню коронавірусом або у випадку появи загрозливих симптомів. Відповідна соціальна реклама найближчим часом демонструватиметься як по державних, так і приватних телеканалах.

Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда ініціював скликання позачергового засідання Сейму країни, під час якого буде заслухано готовність уряду протидіяти можливій епідемії коронавірусу. Він також ініціює можливі законодавчі зміни, які повинні сприяти боротьбі з вірусом. Вже відомо, що таке засідання Cейму відбудеться у понеділок, 2 березня, і воно буде єдиним пунктом засідання парламенту. Уряд Польщі також зарезервував у бюджеті країни 200 млн злотих (понад 1,2 млрд грн) на боротьбу з коронавірусом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УНИКНЕННЯ ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСОМ

Головна санітарна інспекція спільно з міністерством освіти Польщі готує рекомендації для навчальних закладів. Але дирекції шкіл не сидять на місці й самі виявляють ініціативу. Зокрема, у варшавських школах уже кілька днів тому дітям роздавали листівки з переліком рекомендацій від санітарної інспекції – що потрібно робити, аби уникнути зараження коронавірусом.

Серед них є, зокрема, часте та ретельне миття рук з милом (не менше 30 секунд), особливо кінців пальців, зберігання дистанції не менше 1 м від людей, які кашляють. Тим, хто повернувся з регіонів, де вже активно розповсюджується коронавірус, особливо з Далекого Сходу чи північної Італії, рекомендується впродовж 14-ти днів (інкубаційний період хвороби) уважно слідкувати за своїм здоров’ям, а у випадку появи симптомів захворювання (кашель, температура, біль у м’язах, задишка) потрібно негайно звернутися телефоном до місцевої санітарно-епідеміологічної служби або відвідати інфекційну лікарню. При цьому категорично не рекомендується йти на прийом до терапевта у звичайну поліклініку, оскільки наслідком цього може бути зараження більшої кількості людей. Не рекомендується також масово скуповувати марлеві пов’язки, які не рятують здорових людей від зараження коронавірусом. Їх рекомендується носити вже хворим, аби мінімізувати зараження здорових людей.

Фото: АА

Звісно, ці рекомендації є універсальними, їх потрібно дотримуватися навіть і без небезпеки зараження коронавірусом. Але багаторазове нагадування про це також не завадить.

Таким чином, упродовж останнього місяця уряд Польщі намагається налагодити алгоритм кризового реагування, пов’язаного з викликом вірусу 2019-nCoV. Один із основних акцентів робиться на інформуванні населення щодо запобігання захворюванню та на заходах влади на цьому напрямі. Чи Польщі вдасться уникнути паніки і вміло нейтралізовувати розповсюдження захворювання, стане зрозуміло вже у найближчі дні, оскільки саме в цей період у країні очікується поява перших заражених на коронавірус.

Зрозуміло, що реалії України дещо відрізняються від польських: Польща не бореться з такими економічними та безпековими викликами як Україна, має більше фінансових ресурсів та більш розвинуту систему медицини. Проте, багато дій польської сторони можна перенести й на українські реалії. Передусім, це стосується інформування суспільства про дії влади різними каналами комунікації, аби уникнути паніки, а відтак – послаблення держави і її безпеки. В умовах ведення війни з Росією на сході України це може бути дуже небезпечно, адже, безумовно, “старший брат”, хоч і сам уже зіткнувся з коронавірусом, не уникне нагоди використати цю тему з пропагандистською метою для послаблення України зсередини. Українській владі потрібно зробити все можливе, аби уникнути Нових Санжар-2.

Юрій Банахевич, Варшава

Фото: АА