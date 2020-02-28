Експорт українського зерна зріс на чверть

З початку 2019/20 маркетингового року (липень 2019 — червень 2020) станом на 28 лютого 2020 р. експорт зернових з України досяг 40,65 млн т.

Про це свідчать дані «Інформаційно-аналітичного порталу АПК України».

Експорт зернових у цьому сезоні на 8,22 млн т (25%) перевищує результат за аналогічний період минулого маркетингового року (32,43 млн т).

На звітну дату в розрізі культур з України експортовано: пшениці — 16,51 млн т (більше на 3,98 млн т у порівнянні з аналогічним періодом); ячменю — 4,02 млн т (+740 тис. т); кукурудзи — 19,63 млн т (+3,64 млн т); жита — 5 тис. т (-82,6 тис. т).