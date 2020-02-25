Україна збільшила експорт продукції АПК на понад 14% - Милованов

Україна збільшила експорт сільськогосподарської продукції та продукції харчової промисловості у порівнянні з минулим роком на 14,3%.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

"Наш експорт в агро зростає... В січні 2020 року на зовнішні ринки було поставлено продукції АПК та харчової промисловості на суму $2 млрд, що на 14,3% більше, ніж за січень 2019 року", - зазначив він.

Міністр зауважив, що із загального експорту товарів України частка продукції АПК та харчової промисловості становить 47,7%.

За словами Милованова, основною часткою аграрного експорту є зернові культури та жири та олії; готові харчові жири; воски (48% і 22,9% від обсягу експорту продукції АПК та харчової промисловості відповідно).

Лідером з країн, які найбільше імпортували українські зернові культури за звітний період, був Єгипет (44,4% від обсягу експорту пшениці, 15% від обсягу експорту кукурудзи).

Соняшникову олію найбільше імпортували Індія (25,1% від загального обсягу експорту олії), Нідерланди (13,9%), Китай (13,9% відповідно).

Милованов повідомив, що на цей та наступні три роки за напрямком “підтримка та просування експорту” заплановано виділити 455 млн грн. За словами міністра, це зроблено для того, аби підтримати експортерів та підвищити експортний потенціал України.