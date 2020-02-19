Уряд планує вирівняти зарплати на селі з середніми по країні - Милованов

Кабінет міністрів України планує вирівняти рівень заробітної плати на селі за середнім рівнем по країні - з 85% до 100%.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

“Українські села мають бути багатими. Ще одна ціль, яку уряд разом з парламентом готові втілювати. Ми плануємо вирівняти рівень заробітної плати за середнім рівнем по країні - з 85% до 100%”, - написав Милованов.

Він зазначив, що за урядовою стратегією до 2024 року буде відкрито для жителів села більше можливостей для розвитку через: залучення прямих інвестицій у сільське господарство; збільшення переліку програм державної підтримки; створення спеціального фонду; роботу бізнес-інкубаторів для 5000 учасників, які готові створювати малі та середні підприємства; нові механізми для кооперації; підтримку виробників органічної продукції; заходи ОТГ для підвищення комфорту жителів.

“Український агропромисловий комплекс демонструє позитивну динаміку розвитку. Проте українські села ще не мають необхідної кількості ресурсів, щоб бути багатими. Саме стратегію розвитку сільських територій через інвестиції в агро та в людей ми сьогодні презентували на Комітеті з питань аграрної та земельної політики”, - інформував міністр.