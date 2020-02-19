Уряд планує вирівняти зарплати на селі з середніми по країні - Милованов

Уряд планує вирівняти зарплати на селі з середніми по країні - Милованов

Укрінформ
Кабінет міністрів України планує вирівняти рівень заробітної плати на селі за середнім рівнем по країні - з 85% до 100%.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

“Українські села мають бути багатими. Ще одна ціль, яку уряд разом з парламентом готові втілювати. Ми плануємо вирівняти рівень заробітної плати за середнім рівнем по країні - з 85% до 100%”, - написав Милованов.

Він зазначив, що за урядовою стратегією до 2024 року буде відкрито для жителів села більше можливостей для розвитку через: залучення прямих інвестицій у сільське господарство; збільшення переліку програм державної підтримки; створення спеціального фонду; роботу бізнес-інкубаторів для 5000 учасників, які готові створювати малі та середні підприємства; нові механізми для кооперації; підтримку виробників органічної продукції; заходи ОТГ для підвищення комфорту жителів.

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“Український агропромисловий комплекс демонструє позитивну динаміку розвитку. Проте українські села ще не мають необхідної кількості ресурсів, щоб бути багатими. Саме стратегію розвитку сільських територій через інвестиції в агро та в людей ми сьогодні презентували на Комітеті з питань аграрної та земельної політики”, - інформував міністр.

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