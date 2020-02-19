До 2024 року на розвиток українських сіл направлять $10 мільярдів інвестицій

Прямі інвестиції у село в обсязі 10 млрд дол. США до 2024 року сприятимуть створенню високого рівня добробуту та комфортних умов життя для жителів села.

Про це заявив міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на засіданні аграрного комітету Верховної Ради під час презентації звіту про хід і результати виконання цілей програми діяльності уряду у 2019 році в аграрному напрямку, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Для нас важливо посилити співпрацю з міністерствами, оскільки уряд працює над спільною метою - жителі села мають отримати хороші умови життя та гідні заробітні плати. У рамках реалізації програми Кабміну спільно з народними депутатами Мінекономіки вже працює над 16 законопроєктами. Для нас, як міністерства, важливо, щоб українці мали легальну роботу з гідною оплатою праці. Одне з наших завдань - забезпечити умови, за яких жителі сільської місцевості мають мінімальні відмінності у комфорті життя від жителів міст. Це можливо завдяки залученню прямих інвестиції в село в обсязі 10 млрд дол. США до 2024 року та створенню інструментів сільського розвитку в селах, в тому числі посиленню конкурентоспроможності малих та середніх виробників”, - сказав Милованов.

Він зазначив, що Мінекономіки ставить перед собою амбітну ціль у рамках цілей уряду - розвиток сильного та успішного села. Згідно з планом дій уряду, очікується створення 200 тисяч робочих місць на селі, збільшення кількості селянських (фермерських) господарств та малого й середнього бізнесу та наближення споживання до рівня сусідніх країн.

За словами міністра, розвиток аграрного сектору безпосередньо впливатиме на благополуччя сільських територій. Уже покладено початок реалізації ключових змін для галузі, які сприятимуть детінізації ринку та зроблять державні послуги у сфері земельних відносин доступними та зручними для користувача. Існує комплекс законопроєктів, які стимулюватимуть розвиток аграрного сектору, і в тому числі малих та середніх виробників. Триває робота над суміжними законопроєктами, які підготують сектор та населення до реформи.

“До 1 жовтня 2020 року ми забезпечимо доступ до фінансування, зокрема на держпідтримку вже передбачено 4 млрд грн на програму здешевлення кредитів для фермерів та 240 млн грн на створення Фонду часткового гарантування. Крім того, законопроєктом 2178-10 передбачається створення Фонду розвитку сільських територій, кошти до якого поповнюватимуться від продажу землі”, - йдеться у повідомленні.

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Також, наголошується, що проводиться робота з унеможливлення рейдерства, передачі землі громадам, дерегуляції землеустрою, створення прозорої системи електронних аукціонів, удосконалення переважного права орендаря та запровадження моніторингу та антимонопольного контролю.

“З 2010 року виробництво АПК зросло на 45%. Не зважаючи на високі показники галузі, ми маємо значний невикористаний потенціал. Зокрема, у порівнянні з такими країнами як Польща, Німеччина та Франція, Україна демонструє меншу додану вартість на гектар ріллі, а аграрний експорт має переважно сировинну орієнтацію. Ключ до зростання — інтеграція в глобальну економіку зі збільшенням продукції з високою доданою вартістю. Сьогодні ми маємо ресурси та всі можливості реалізувати реформи для розвитку АПК: земельні ресурси, налагоджені ринки для експорту продукції. До того ж, однією з переваг аграрного АПК є невелика зношеність основних засобів виробництва”, - прокоментував заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

Зазначається, що за напрямком державної підтримки сільськогосподарських виробників у 2019 році було здійснено виплати у розмірі 4,34 млрд грн для 1,667 тис. суб’єктів господарювання та 230 тисяч фізичних осіб за основними напрямками: підтримка тваринництва (2,43 млрд грн), підтримка фермерських господарств (420 млн грн), компенсація вартості техніки (640 млн грн), здешевлення кредитів (450 млн грн), підтримка садівництва (400 млн грн).

Також, ще однією вагомою складовою розвитку села є реформа ринку праці, яка має на меті захистити права селянина. В основі трудових відносин між роботодавцем та працівником має бути трудовий договір. У сільському господарстві існує певна специфіка роботи через сезонність та інші особливості галузі, саме тому реформа дозволить забезпечити гнучкість форм працевлаштування, а головне - захистить права робітників на селі. Управління сільським розвитком має бути доступним та зрозумілим, а можливості для малих виробників на селі з доданою вартістю потрібно розширити. Зокрема, заплановано, що в рамках Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора 5 тисяч сільських жителів зможуть отримати дистанційне навчання за обраними напрямками для створення бізнесу.