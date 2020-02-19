Аграрний комітет підтримав законопроєкт про Фонд часткового гарантування кредитів

Аграрний комітет Верховної Ради підтримав включення до порядку денного урядового законопроєкту № 3047 про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства.

“Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики підтримав включення до Порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проєкту закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 3047 від 10.02.2020)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою діяльності фонду є підтримка малих та середніх суб’єктів підприємництва (у власності та/або користуванні яких перебувають землі с/г призначення у обсягах, що не перевищують 500 гектарів), що здійснюють первинне виробництво сільськогосподарської продукції шляхом гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства України.

Завданням фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями малих і середніх суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сільському господарстві.

Державним бюджетом України на 2020 рік передбачено кошти для формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві у обсязі 240 млн грн.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України подав на розгляд до Верховної Ради України законопроєкт №3047 від 10.02.2020 року про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Проєкт закону оприлюднено на сайті Верховної Ради.