Уряд створює фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, на формування статутного капіталу якого із державного бюджету буде виділено 240 млн грн.

Як повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Тelegram, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 5 лютого.

“Стимулюємо додаткові інвестиції в агропромисловість. Для спрощення отримання кредитів “малими” фермерами, що не мають кредитної історії, уряд створює Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Бюджет-2020 передбачає 240 млн грн для формування статутного капіталу Фонду”, - написав Гончарук.

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За його словами, фонд надаватиме доступ малим і середнім суб’єктам підприємництва (до 500 гектарів) до банківських кредитів, зменшивши вартість їх залучення. Крім того, це також мінімізує ризики можливого неповернення кредитів.

Малі та середні аграрії зможуть бути повноцінними учасниками ринку завдяки державній підтримці, переконаний глава уряду.