Уряд запровадив експеримент із скасування дозволів на будівництво доріг

Кабмін запровадив експеримент із скасування необхідності для підрядників отримувати дозволи на початок капітального будівництва доріг.

Про це поінформував міністр інфраструктури Владислав Криклій, коментуючи постанову Кабміну «Про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування», ухвалену 5 лютого, повідомляє пресслужба міністерства.

"Сьогодні уряд запровадив експеримент, який дозволить витрачати час на роботи, а не на папери. Дерегуляція робіт з капітального ремонту доріг пришвидшить відновлення автошляхів України. Підрядник зможе приступити до виконання робіт без дозволу ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція - ред), залучивши до будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва", - сказав Криклій.

Він зауважив, що роботи страхуватимуться на період їх виконання та гарантійного строку якості, натомість процедури максимально скоротяться: "У результаті реалізації експерименту буде зекономлено до 4 місяців часу. У світовій практиці економія внаслідок залучення інженера-консультанта становить до 15% від вартості будівництва".

Очільник міністерства проінформував, що експеримент запроваджується із терміном реалізації до 1 січня 2022 року.

Криклій також повідомив, що Міністерством інфраструктури України було розроблено та винесено на розгляд уряду проєкт постанови Кабміну «Про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування» на виконання указу Президента України від 19 липня 2019 року «Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг» і для пришвидшення дорожніх робіт.