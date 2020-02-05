Для зменшення збитковості пасажирських перевезень потрібен раціональний підхід - Криклій

Для зменшення збитковості пасажирських перевезень потрібен раціональний підхід, зокрема, налагодження системи контролю за безбілетниками, залучення до підтримки окремих напрямків місцевих органів влади.

Про це в ефірі Радіо НВ сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За минулий рік у нас 12 млрд збитків (у сфері пасажирських перевезень — ред.). Перспективу бачу в наступний спосіб. Зрозуміло, що пасажирські перевезення прибутковим не можуть бути. Нема такого досвіду в жодній країні світу — прибуткові пасажирські переваження... Найбільше будуть “з’їдати” ресурс приміські перевезення, але теж треба раціональніше підходити. Тут має бути, окрім вокзалів, дієва система контролю, тому що турнікетів нема, багато “зайців” їздить на електричках, збирають гроші кондуктори, ревізори”, - сказав він.

За словами міністра, це така побутова корупція, але вона виходить на масштабний рівень.

“Крім цього, ми маємо робити монетизацію субсидій, щоб не було соціальної складової, яка не зрозуміла, її не можна порахувати і через це шалені збитки, зокрема і для пасажироперевезень. Додатково потрібно укладати публічні договори зобов'язань, коли місцеві органи влади здійснюють дотації, щоб підтримувався певний напрямок, тому що це в їхніх інтересах, щоб у них були розвинені пасажирські перевезення”, - сказав Криклій.

Він додав, що зараз уряд працює над законопроєктом про залізничний транспорт, яким передбачається розділення Укрзалізниці на три оператори, що будуть незалежні: пасажирські перевезення, вантажні і інфраструктура. Тоді ж приватний бізнес, за словам Криклія, зможе долучитися до залізничних перевезень.

Водночас Криклій зауважив, що підвищення цін на залізничні квитки поки що відкладається.

“Напевно, що трохи необхідно буде їх (ціни — ред.) підвищувати, але ми поки що відкладаємо цей момент”, - сказав Криклій.

Він зазначив, що це рішення має бути не політичним, і його має приймати незалежний регулятор.