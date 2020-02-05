Криклій пояснив, як компанії ставатимуть прозорішими і залучатимуть більше інвестицій

Законопроєкт, ініційований Кабінетом міністрів, про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, дозволить компаніям ставати більш прозорими і залучати більше інвестицій.

Про це в ефірі Радіо НВ сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

“Ми хочемо, щоб компанії ставали більш прозорими. Все одно стратегічні об’єкти залишаються у державній власності, а 49% ми можемо продавати, виходити на фондові ринки, біржі. Компанії будуть капіталізуватися, ми зможемо залучати більш доступні дешеві ресурси від продажу цих акцій і емітованих цінних паперів. Ми зможемо їх конвертувати в якісь необхідні речі”, - сказав Криклій.

Як приклад він навів можливість створювати хаби, логістичні центри для Укрпошти з метою покращення послуг.

На думку Криклія, публічність компаній позитивно вплине на сприйняття інвесторів.

“Це великий позитив, що ми виходимо з країн третього світу і переходимо в перший ешелон, коли ми не тримаємося за все це, все одно залишається (більша частка компаній — ред.) у власності держави, але ми готові на партнерських засадах працювати з великими інвесторами”, - зазначив Криклій.

Він додав, що потрібно визначитися, з якою долею — 49% чи менше — держкомпанії будуть виходити на ринок акцій.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Документ було зареєстровано 3 лютого.

Водночас текст законопроєкту та пояснювальна записка до нього поки не опубліковані.

Раніше, 15 січня Кабінет міністрів затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати.

До переліку акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою за 50 відсотків +1 акція та не підлягає приватизації, увійшли, зокрема, публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", акціонерне товариство "Магістральні газопроводи України", "Укртрансгаз", Публічне акціонерне товариство "Укрнафта", Акціонерне товариство "Укргазвидобування", акціонерне товариство "Укртранснафта".

У списку також є ПАТ "Київський завод "Радар", Науково-виробниче об’єднання "Київський завод автоматики", завод "Маяк", Український науково-дослідний інститут авіаційної технології, Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів. Окрім того, не можна приватизувати Укрзалізницю, Укрпошту, АТ "Хартрон".