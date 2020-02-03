Кабмін готує новий план дій для ініціативи “Партнерство “Відкритий уряд”

З 3 лютого розпочався процес підготовки нового плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий уряд”, реалізація якого триватиме з вересня 2020 року по серпень 2022 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Підготовка плану дій відбуватиметься у кілька етапів. З лютого по квітень 2020 року триватиме збір ідей та пропозицій, який передбачає проведення онлайн та публічних заходів. Після опрацювання отримані пропозиції у травні – червні 2020 року планується винести на онлайн голосування для вибору відповідно до рекомендацій партнерства не більше 20 заходів», - зазначено на сайті.

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У КМУ пропонують долучитись до підготовки нового плану дій, подавши пропозиції, які мають відповідати цілям сталого розвитку 2030 та чотирьом основним цінностям ініціативи: забезпечення доступу до публічної інформації; посилення участі громадськості у прийнятті рішень; забезпечення підзвітності органів влади; розвиток технологій та інновацій для забезпечення прозорості та підзвітності.

Подати пропозиції до плану дій можна до 31 березня 2020 року, заповнивши форму.

Як повідомлялося, партнерство «Відкритий уряд» – міжнародна ініціатива, покликана об’єднати зусилля урядів та громадянського суспільства для створення позитивних змін у житті громадян.