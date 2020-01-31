При Кабміні створять комісію з розшуку зниклих безвісти та створення списків на обмін

Робоча група з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених) обговорила створення при уряді Комісії з розшуку зниклих безвісти, формування пошукових груп на її базі, а також реєстрів зниклих безвісти осіб.

Засідання робочої групи відбулося в Офісі Президента, повідомляється на сайті глави держави.

На засіданні були присутні також міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, її заступники та радники для більш оперативного вирішення питань, представники Офісу Генерального прокурора, Служби зовнішньої розвідки, керівник Центру звільнення заручників при СБУ, представники МВС, Нацполіції та Міністерства оборони.

“Учасники зустрічі обговорили, зокрема, питання створення при Кабінеті міністрів України постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, формування пошукових груп на її базі, а також військових і цивільних реєстрів осіб, які зникли безвісти”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і ВПО Оксана Коляда, міністерство ініціювало внесення змін до законодавства для передачі відомству відповідних повноважень та створення пошукових груп. За її словами, робота буде прискорена за допомогою ОП.

Коляда також зауважила, що наразі завершується юридична експертиза законопроєкту в Міністерстві юстиції.

Також вона заявила, що є колектив досвідчених фахівців, який готовий почати працювати над пошуковими роботами.

Зі свого боку координатор робочої групи Микола Колесник наголосив на важливості обговорення питання призначення членів Комісії на засіданні робочої групи.

«Я бачив попередній склад Комісії з розшуку зниклих безвісти – там майже 90% осіб узагалі не мали стосунку до цієї важливої роботи», – зауважив він.

Учасники засідання, за даними ОП, також обговорили проблему формування списку на звільнення утримуваних осіб у Центрі звільнення заручників при СБУ.

Зазначається, що питання виникло у зв’язку з появою у ЗМІ інформації, що деякі звільнені громадяни для потрапляння в список на обмін сплачували кошти на території ОРДЛО. Крім того, повідомлялося, що окремі особи, які повернулися на підконтрольну Україні територію, нібито співпрацювали з бойовиками.

«Ми не хочемо брати на себе функцію робити якісь оцінки щодо поведінки або давати їм правову оцінку до повернення громадянина України на підконтрольну територію», – сказав представник СБУ Геннадій Кузнєцов.

Водночас він зазначив, що правоохоронці шукатимуть підтверджувальні матеріали вже після повернення утримуваних громадян на підконтрольну територію.

На засіданні робочої групи обговорювалося і питання надання допомоги цивільним заручникам після їхнього звільнення. Йдеться, зокрема, про поновлення документів, отримання матеріальної допомоги тощо.

“Учасники засідання дійшли згоди щодо необхідності розробки та відпрацювання такого механізму допомоги з боку держави вже до наступного повернення утримуваних осіб”, - розповіли в ОП.

Крім того, як зазначили учасники зустрічі, проєкт закону «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України» проходить юридичну експертизу в Офісі Президента, і очікується, що найближчим часом глава держави внесе його до Верховної Ради як невідкладний.

фото: Офіс Президента