Зеленський пояснив, навіщо потрібен прямий діалог з Путіним

Тільки прямий діалог з президентом Росії Володимиром Путіним дозволяє повернути на батьківщину утримуваних на окупованому Донбасі та на території РФ українців.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ізраїльському "9-му каналу".

"Повернення моряків та кораблів – питання, пов'язані з Мінськом і нормандським форматом. Це прямий діалог між мною і президентом РФ", – зазначив президент України.

За його словами, немає іншого способу закінчити війну та повернути в Україну полонених.

"Є люди, які на тій стороні перебувають у тюрмах, українці, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії", – додав Зеленський.

Він наголосив, що про такі питання слід говорити з тим, хто "вирішує все в Росії".

"По-іншому нічого ми не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні знаходяться в тюрмах там. Різні, наші люди, українці, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. Значить з ким мені їх вирішувати? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там. Це президент Російської Федерації. Я по-іншому людей не заберу", - переконаний Глава держави.

Президент також зазначив, що повернення людей для нього є важливішим, ніж питання етикету: "дипломатично чи ні".

Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Фото: president.gov.ua