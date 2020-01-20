Зеленський про свої взаємини з Путіним: Діалог уже почався

Президент Володимир Зеленський переконує, що взаємини з його російським колегою Володимиром Путіним перебувають на початковому етапі, проте лідер РФ розуміє його позицію про те, що Україна є незалежною країною.

Про це український гарант сказав у коментарі виданню The Times of Israel.

"Я не знаю, про що він (Путін — ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна — незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові", — сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що з Путіним у нього почався діалог: було кілька телефонних дзвінків, відбулася зустріч в Нормандському форматі.

"Ми створили формат для нашого діалогу, який привів до деяких „чутливих“ рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про Нормандський формат. Після цього стався другий обмін полонених — найбільший подібний обмін", — зазначив президент України.

Він також додав, що якби не прагнув до миру на сході, то ніколи б не мав наміру стати президентом.

За словами Зеленського, він хотів би, щоб процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі просувався у більш прискореному темпі, але цьому перешкоджають "дуже складні питання", які необхідно вирішити.

"Я бачу прогрес, тому що кількість перестрілок значно скоротилася. Але вони все ще мають місце", - додав президент.

Фото: president.gov.ua