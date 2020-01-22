Зеленський: Якщо всі сторони захочуть припинити війну на Донбасі, вона припиниться завтра

Зеленський: Якщо всі сторони захочуть припинити війну на Донбасі, вона припиниться завтра

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що війна на Донбасі може завершитися, щойно цього забажають усі сторони конфлікту.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми поки не змогли повністю припинити вогонь і досі втрачаємо наших громадян. Але я не випадково кажу «поки». Я впевнений: якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра. Україна захищає свою землю», – сказав Президент, відповідаючи на запитання засновника ВЕФ Клауса Шваба на публічній сесії у Давосі.

Водночас глава держави нагадав, що попри блокування саміту у Нормандському форматі протягом попередніх років, зустріч лідерів «нормандської четвірки» все-таки відбулася, і наприкінці минулого року була реалізована важлива домовленість про звільнення 76 незаконно утримуваних українців.

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«Я справді дуже радий, що завдяки нашій команді через три роки блокування зустрічі в Нормандському форматі нарешті у грудні відбулася ця зустріч. Я вдячний партнерам – і Німеччині, і Франції – за те, що вони підтримували цю зустріч», – заявив він.

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Як повідомлялося, 9 грудня у Єлисейському палаці в Парижі відбулася зустріч Президента України з французьким колегою Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також президентом Росії Володимиром Путіним.

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