Найбільшою загрозою згуртованого і сталого світу є питання безпеки — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає найбільшою загрозою згуртованого і сталого світу є питання безпеки як окремої людини, так і країн та народів.

Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цьогорічний форум об’єднав лідерів для обговорення надзвичайно важливої теми - згуртованого та сталого світу. На мою думку, Україні точно є що сказати з цього приводу. Яка найбільша загроза згуртованого і сталого світу сьогодні? Це питання безпеки. Безпеки як окремої людини, так і цілих країн, цілих народів", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що сучасний світ змінюється з "реактивною швидкістю", яка перемістила людство у нову епоху, епоху "new normality".

За його словами, те, що вчора здавалося фантастикою, сьогодні стало дійсно реальністю, і не все є позитивним.

"Торговельні війни, перерозподіл територій, стрімке зростання військових бюджетів, сепаратистські рухи, вихід країн із попередніх міжнародних угод - це теж, на жаль new normality. І це підриває віру людства і наводить на думки, а чи не летить цей світ у прірву", - зауважив глава Української держави.

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Він наголосив, що нині світ ризикує, що "наступні покоління, страждаючи від кліматичних змін, перманентних конфліктів, бідності, обмеженого доступу до їжі, дорікатимуть кожному світовому лідеру за те, що мали справжній шанс домовитися, але так і не скористалися цим шансом".

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.