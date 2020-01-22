Зеленський у Давосі: Українцям замало всесвітньої стурбованості

Світової стурбованості навколо проблеми війни в Україні та анексії Росією частини української території для українців недостатньо.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий рік як Росія анексувала у нас частину території, попри тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас з вами new normality. Так, світ згуртувався навколо вирішування цих питань, але чи достатньо українцям — загиблим і тим, хто втратив домівки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього замало! І це є правда”, - зазначив Президент.

Він наголосив, що це - лише один із прикладів, які свідчать, що нинішня архітектура світу вразлива, а існуючі інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає сьогодення.

Зеленський переконаний, що сучасний світ потребує переосмислення та оновлення правил, особливо правил міжнародної безпеки.

"Світ не може бути згуртованим тільки у Facebook, коли репостять виступ Грети Тунберг, фото жахливих пожеж в Австралії чи, на жаль, збитого українського Боїнга в Ірані. Та чи означає це, що всі зробили висновки? Ні. Бо для більшості через тиждень це вже втрачає актуальність, а у стрічку вже стукає новий гучний інформаційний привід", - додав він.Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.