Зеленський виступає на економічному форумі у Давосі

Президент України Володимир Зеленський виступає зі спеціальним зверненням на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Відповідно до порядку денного форуму, виступ Зеленського запланований на 17:15 (за київським часом). Організатори також повідомили, що сесія за участю Зеленського транслюватиметься у прямому ефірі та матиме синхронний переклад.

Крім того, планується, що Президент зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.