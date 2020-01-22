Зеленський: Я Президент 248 днів, і всі ці дні працюю на Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прагне кожен день на посаді глави держави давати якийсь важливий результат для країни.

Про це він заявив під час серії запитань і відповідей після виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я працюю на посаді Президента України 248 днів. Ви розумієте, яка це складна професія, тому що я точно знаю, скільки днів я працюю... Всі ці дні я працюю на державу Україну, всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім'ю. Тому щодня на посту Президента я маю давати якийсь важливий результат для країни, щоб хоча б цим пояснити своїм дітям, чому я не вдома", - сказав Зеленський.

Він додав, що новий український парламент працює близько 150 днів, і за цей час народні депутати ухвалили таку кількість дуже важливих законів, які з різних причин не приймалися багато років.

Зеленський підкреслив, що ці закони дійсно поліпшують бізнес-клімат України, і "ми реформували все".

Серед розпочатих реформ Президент назвав одну найскладніших для сучасної України проголосовану в першому читанні земельну реформу та оновлення прокуратури.

"Я можу дуже довго говорити про закони, які ми проголосували, і попереду їх дуже багато. Все це дуже важливі закони для кожного українця", - переконаний Зеленський.

Фото: World Economic Forum / Boris Baldinger