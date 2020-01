Зеленський анонсував податкові канікули та програму "інвестор-няня"

Президент Володимир Зеленський анонсував п’ятирічні податкові канікули для інвесторів, які вкладуть у майбутню приватизацію 10 і більше мільйонів доларів, та програму особистого менеджера для великих інвесторів.

Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"500 підприємств готові до приватизації. Перші два роки усім інвесторам, які дадуть на приватизацію 10 млн доларів плюс, ми даємо податкові канікули - ви не будете сплачувати 5 років податок на прибуток", - звернувся Зеленський до потенційних іноземних інвесторів та нагадав, що приватизація держпідприємств в Україні має розпочатися навесні.

Крім того, він поінформував, що підготовлено нову програму "інвестор-няня", яка передбачає, що кожному інвестору, великій компанії, яка вкладе в Україну 100 млн доларів і більше, буде забезпечено окремий контракт із державою.

"Саме держава буде вас захищати, у вас буде менеджер, який розмовляє п’ятьма мовами і 24/7 буде з вами працювати", - підкреслив Президент.

Він також поінформував про земельну реформу, яка планується в Україні, та дерегуляцію.

"Сьогодні вигідно вкладати гроші в Україну. У нас талановиті й поки що не дуже, я не хочу назвати українців cheap, але поки що there is cheaper than in Europe", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.