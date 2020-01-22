Зеленський - Євросоюзу: Коли одна країна зробила exit, можливо, Україні час робити enter

Президент України Володимир Зеленський вважає, що момент виходу Великої Британії з Європейського Союзу може бути зручним часом для ухвалення ЄС рішення стосовно євроінтеграції нашої країни.

Про це він заявив під час серії запитань і відповідей після виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському Союзі. Що має зробити Європейський Союз для України? Просто взяти Україну в Європейський Союз. Це дуже складні речі, хоча мені здається, дуже прості рішення", - сказав Зеленський.

У цьому контексті він нагадав, що Україна має Угоду про асоціацію з Європейським союзом і послідовно дотримується євроінтеграційного курсу. За його словами, багато країн ЄС підтримують нашу країну в цьому прагненні і бачать майбутнє України в ЄС поруч із собою як рівноправного партнера. Водночас Зеленський зауважив, що "деякі країни ЄС повинні теж хотіти залучити Україну".

"Мені здається, зараз дуже зручний час, коли, як ми всі знаємо, одна велика країна зробила exit, можливо, настав час для України зробити enter", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.

Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, канцлер Австрії Себастьян Курц.

Україну на ВЕФ представляє Президент Володимир Зеленський. Програмою візиту передбачено його виступ на форумі. Зеленський планує провести там засідання Національної інвестиційної ради.