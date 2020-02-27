Виручка експортерів продукції в Китай не скорочувалась - НБУ

Доходи вітчизняних експортерів, що постачають продукцію в Китай, не скорочувалися: проблеми, які були з логістикою, мали короткостроковий ефект.

Про це сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб в інтерв’ю УНІАН, повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Українські експортери, що постачають продукцію в Китай, не скорочували обсяги виручки (після загострення ситуації з коронавірусом). Були деякі проблеми з логістикою, але зараз вони вирішені. Понад половину нашого експорту в Китай – це зерно, продукти харчування та шрот. Попит на ці продукти не знизився ані з боку Китаю, ані на світовому ринку. На мою думку, ця ситуація мала короткостроковий ефект", - сказав Сологуб.

Він зазначив, що, можливо, певний вплив буде у майбутньому, але "глобально ми не бачимо проблем для української економіки".

Як повідомляв Укрінформ, за даними міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарстваТимофія Милованова, Україна у січні 2020 року збільшила експорт сільськогосподарської продукції та продукції харчової промисловості порівняно з січнем минулого року на 14,3%.