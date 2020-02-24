У Мінекономіки поки не бачать негативних наслідків від коронавірусу для економіки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства моніторять ситуацію щодо спалаху коронавірусу у світі та його впливу на світову економіку, однак поки не вбачають жодних негативних наслідків для економіки України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми уважно моніторимо та слідкуємо за змінами і ми ще не бачимо ніяких негативних сигналів (для економіки країни від спалаху коронавірусу у світі - ред.)", - сказав Милованов.

Він зазначив, що Україна експортує до Китаю значну кількість товарів, однак експорт цих товарів й надалі буде продовжуватися не дивлячись ні на що.

"Китай може розпочати виробляти менше металу і це дасть можливість всім металургійним заводам світу допомогти Китаю у виробництві металу", - сказав Милованов, при цьому він додав, що Україна дещо обмежила імпорт споживчих товарів з Китаю, однак це гарна можливість для вітчизняного бізнесу зайняти ту нішу, яка була зайнята Китаєм.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом МВФ, за найоптимістичнішим сценарієм, якщо коронавірус не поширюватиметься світом великими темпами, а Китай скоро відновить виробництво, світова економіка втратить лише 0,1% від прогнозованого зростання на 2020 рік.