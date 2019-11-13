У МВФ сподіваються на "швидкий результат" у переговорах з Україною

Директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен висловив сподівання, що переговори Фонду з Україною по новій довгостроковій програмі фінансування матимуть швидкий прогрес.

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки" перед тим візитом оцінювальної місії Фонду.

"Сподіваюсь, досягнемо швидкого результату",- зауважив Томсен.

Водночас, він зазначив, що хоча і вважає процес обнадійливим, "залишаються деякі невирішені питання".

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Зокрема, за його словами, обговорення в Києві зосередяться на очищенні банківського сектору.

"Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату назад", - підкреслив представник Фонду.

Крім того, він назвав викликом для України, зокрема, подолання проблем корупції. За його словами, важливо також зберегти незалежність Центрального банку, досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію.

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Натомість Томсен відзначив і позитивні зрушення: "Гадаю, за останні роки Україна дуже успішно стабілізувала макроекономіку, провадить гарну фіскальну політику, гарну монетарну політику, забезпечує незалежність центрального банку, почала очищення фінансового сектору".

Як повідомляв Укрінформ, МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки. У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол.

Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд доларів США.