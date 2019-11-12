Місія МВФ приїде до Києва 14 листопада

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне свою роботу в Києві у четвер, 14 листопада, для продовження обговорень нової програми з представниками влади.

Про це Укрінформу повідомили в представництві МВФ в Україні.

"Місія МВФ на чолі з паном Роном ван Роденом розпочне свою роботу в Києві цього четверга, 14 листопада 2019 р., для продовження обговорень з представниками влади стосовно нової програми, що підтримуватиметься Міжнародним валютним фондом", - заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що місія МВФ прибуде до України на початку листопада 2019 року.

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18 жовтня директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що нова програма для України у форматі розширеного фінансування (EFF) розрахована на три роки і буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності та запровадження глибоких структурних реформ.

Він зазначив тоді, що місія МВФ повернеться до України найближчим часом.

Місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Рона ван Родена 12-26 вересня 2019 року перебувала у Києві для обговорення нової трирічної програми підтримки України в рамках механізму розширеного фінансування.

За підсумками візиту в українському представництві МВФ заявили, що експерти місії провели плідні дискусії з питань напрямів політики для нової програми, зокрема, з податково-бюджетної й грошово-кредитної політики, а також ключових заходів з реформування. Крім того, було акцентовано увагу на важливості незалежності центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних втрат, пов'язаних з реорганізацією або ліквідацією банків.

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У Нацбанку заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена в кінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.