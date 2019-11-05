Доопрацьований проєкт бюджету-2020 зареєстрували у Раді

Уряд вніс на Розгляд Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2020 рік, доопрацьований до другого читання.

Документ передано на розгляд керівництву ВР — така інформація міститься у картці законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, у порівнянні з редакцією законопроєкту, поданою до першого читання, доходи державного бюджету (без трансфертів) на 2020 рік запропоновано збільшити на 14,18 млрд грн, у тому числі по загальному фонду на 11,9 млрд грн та по спеціальному фонду на 2,3 млрд грн. Дефіцит становитиме 2,09% ВВП. Видатки допрацьованого проєкту бюджету збільшено до 1 180,1 млрд грн.

На погашення державного боргу у 2020 році передбачено 282,1 млрд грн, на його обслуговування — 141,5 млрд грн.

Уряд пропонує встановити витрати на оборону і безпеку - 5,45% від ВВП або 245,8 млрд грн, що є найбільшою сумою з часів незалежності України. Бюджет МВС передбачено у розмірі 93 млрд грн.

Проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає виділення 7,5 мільярдів гривень на Державний фонд регіонального розвитку та 2 мільярди гривень на соціально-економічний розвиток регіонів.

У наступному році доходи, одержані від великої і малої приватизації державного майна, мають становити 12 млрд грн. Якщо парламент підтримає легалізацію грального бізнесу, доходи від нього можуть поповнити державний бюджет на понад 3 млрд грн.

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На субсидії у законопроєкті закладено 48 млрд грн. На систему охорони здоров'я - 113,3 млрд грн. На Програму медичних гарантій - 72 млрд грн.