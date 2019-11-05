На оборону з держбюджету-2020 планують виділити майже 246 мільярдів

Витрати на оборону і безпеку в 2020 році становитимуть 5,45% від ВВП або 245,8 мільярда гривень, що є найбільшою сумою за роки незалежності України.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєктом бюджету на 2020 рік передбачено, що бюджет Міністерства оборони стане найбільшим з часів незалежності України. На безпеку й оборону виділяється 5,45% від прогнозованого ВВП - це 245,8 млрд грн. З яких 3% ВВП - це 136 млрд грн - виділяється на оборону", - сказав Загороднюк.

Він зазначив, що бюджет міністерства включає видатки на саме міністерство - це 116,1 млрд грн, в 2019 році це було 102 млрд грн, також з державних гарантій на закупівлю озброєння та військової техніки - 9 млрд грн, в 2019 році це було 3 млрд грн.

Бюджет державної спеціальної служби транспорту, який в більшій частині йде на будівництво інфраструктури та житла військовослубовців - складає 1,4 млрд грн, в 2019 році було 0,8 млрд грн. На Головне управління розвідки в бюджеті закладена сума в 3,5 млрд грн.

"Також на оборону спрямовується частина коштів Міністерства економічного розвитку 2,4 млрд, які підуть на виробництво боєприпасів для Міноборони", - сказав Загороднюк.

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк спростував інформацію про зменшення в держбюджеті на 2020 рік фінансування на оборону країни.

"Зараз пресою поширюється інформація, що начебто зменшено бюджет на озброєння, зменшено бюджет на Міністерство оборони. Це не так, він, до речі, збільшений. Просто цей процес (формування бюджету – ред.) добігає завершення, і я думаю, що всі будуть задоволені результатом", - запевнив міністр.