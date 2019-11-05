Абромавичус назвав потенційних клієнтів “Укроборонпрому”

Потенційними клієнтами “Укроборонпрому” на сьогодні є країни Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Південної Америки.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус, відповідаючи на запитання, які ринки для України зараз найбільш привабливі.

«У світі кількість конфліктів зростає. Я б сказав, що триває гонка переозброєнь, бюджети зростають, у тому числі і натівські на безпеку. Потенційні клієнти у нас є, передусім це Близький Схід і країни Південно-Східної Азії. Але для себе ми відкриваємо й інші ринки. Ось на ринку Південної Америки ми мало були присутні останнім часом, хоча там історично наші АНи присутні скрізь – від Колумбії, Перу, до Чилі. Тож плануємо активізуватись і на Південноамериканському ринку», - заявив Абромавичус.

Він також наголосив, що попри те, що Україна поступається і по кількості представників на світових ринках, і по інших показниках, але “Укроборонпром” не готовий здаватись, адже його продукція здатна конкурувати.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїм наказом №641/2019 від 30 серпня 2019 року призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".