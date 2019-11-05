На сьогодні порушені 583 кримінальні справи щодо учасників концерну Укроборонпром

На сьогодні порушені 583 кримінальні справи щодо учасників концерну Укроборонпром

Укрінформ
Стосовно учасників концерну "Укроборонпром" на сьогодні порушено 583 кримінальних провадження, що значно ускладнює розвиток компанії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус.

"Компанію "Укроборонпром" регулярно згадують у різного роду кримінальних провадженнях. Тобто у суспільстві ця компанія, звичайно, асоціюється зі скандальністю, з непрозорістю, з кримінальними порушеннями тощо. І, на жаль, наші вороги це теж регулярно використовують проти нас, коли ми виступаємо суперниками в різних тендерах на іноземних ринках і хочемо продати свою продукцію. Ці всі статті, які у нас друкуються, перекладаються на іспанську, арабську, інші мови, і це суттєво ускладнює роботу наших спецекспортерів, окремих компаній. Зараз є 583 кримінальних провадження стосовно учасників концерну. Але, на жаль, найчастіше згадується якраз назва самого "Укроборонпрому"", - повідомив Абромавичус.

Він додав, що кримінальні справи значно гальмують розвиток концерну.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїм наказом №641/2019 від 30 серпня 2019 року призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

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