На сьогодні порушені 583 кримінальні справи щодо учасників концерну Укроборонпром

Стосовно учасників концерну "Укроборонпром" на сьогодні порушено 583 кримінальних провадження, що значно ускладнює розвиток компанії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус.

"Компанію "Укроборонпром" регулярно згадують у різного роду кримінальних провадженнях. Тобто у суспільстві ця компанія, звичайно, асоціюється зі скандальністю, з непрозорістю, з кримінальними порушеннями тощо. І, на жаль, наші вороги це теж регулярно використовують проти нас, коли ми виступаємо суперниками в різних тендерах на іноземних ринках і хочемо продати свою продукцію. Ці всі статті, які у нас друкуються, перекладаються на іспанську, арабську, інші мови, і це суттєво ускладнює роботу наших спецекспортерів, окремих компаній. Зараз є 583 кримінальних провадження стосовно учасників концерну. Але, на жаль, найчастіше згадується якраз назва самого "Укроборонпрому"", - повідомив Абромавичус.

Він додав, що кримінальні справи значно гальмують розвиток концерну.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїм наказом №641/2019 від 30 серпня 2019 року призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".