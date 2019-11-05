Фінансовий аудит Укроборонпрому не покаже, хто, де і скільки вкрав – Абромавичус

Аудит "Укроборонпрому" не покаже де, хто, скільки вкрав, а його головна мета – дозволити концерну виходити на зовнішні ринки позик, випускати єврооблігації та зменшувати собівартість кредитного портфеля.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Складний аудит надзвичайно складної неаудитованої в минулому компанії триватиме до 12 місяців. При цьому ми очікуємо, що за 2018 рік результати вже будуть в першому півріччі наступного року, а за 2019 рік – в другому півріччі 2020 року. Але хочу підкреслити: суспільству цей фінансовий аудит не покаже де, хто, скільки вкрав. (Бо зараз іноді йде така дещо дезінформація суспільства). Фінансовий аудит потрібен в тому числі для виходу компанії на зовнішні ринки позик. Три роки міжнародної фінансової аудитованої звітності вже дозволяють компаніям виходити на зовнішні ринки позик, випускати єврооблігації, зменшувати собівартість кредитного портфеля", - повідомив Абромавичус.

За його словами, головна мета аудиту — зрозуміти повну фінансову картину компанії "Укроборонпром" та її учасників. Необхідно також переоцінити активи, зрозуміти їх повну вартість і підтвердити різного виду пасиви та заборгованості.

Крім того, Абромавичус наголосив, що аудит потрібен ще й для того, аби входити в спільні проєкти зі світовими гігантами та найвідомішими компаніями.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїм наказом №641/2019 від 30 серпня 2019 року призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".