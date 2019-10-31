Абромавичус призначив відповідального за авіа- та ракетобудування

Абромавичус призначив відповідального за авіа- та ракетобудування

Укрінформ
Заступником гендиректора державного концерну "Укроборонпром" з авіа- та ракетобудування призначено Руслана Коржа.

Про це повідомляє пресслужба концерну на своїй сторінці у Facebook.

"Генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус призначив Руслана Коржа заступником з авіа- та ракетобудування. Головне завдання - відродити авіабудівну галузь України як рівноправного гравця глобального ринку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед основних задач на посаді окреслені такі: відновлення серійного виробництва літаків у Києві та Харкові; визначення пріоритетних програм по літаках та двигунах, забезпечення їх програмного менеджменту та ефективного фінансування; проведення радикальної трансформації системи управління підприємствами та їх взаємодії в межах галузі; створення сучасних систем продажів та післяпродажного сервісу української продукції у світі; залучення міжнародних партнерів у ключові проекти/програми, започаткування зустрічної кооперації в глобальному ланцюгу вартості; нарощування обсягів авіаремонту за рахунок міжнародних та/або цивільних контрактів, у тому числі в рамках співробітництва з країнами-членами НАТО.

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Як повідомлялося, Руслан Корж у 2015-2016 обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі у напрямку управління державною властивістю та сектору безпеки та оборони. До цього був керуючим партнером міжнародної компанії A. T. Kearney. Трудову біографію починав на фірмі "Антонов".

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