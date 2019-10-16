Абромавичус призначив собі ще двох заступників

Гендиректор ДК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус призначив двох заступників гендиректора - з правових питань та з маркетингу і збуту, а також директора фінансово-економічного департаменту концерну.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому. “Генеральний директор Айварас Абромавичус призначив очільників ще трьох напрямків: Даниїл Федорчук - заступник генерального директора з правових питань; Михайло Морозов - заступник генерального директора з маркетингу та збуту; Анатолій Незгодюк - директор фінансово-економічного департаменту”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: Оновлення Укроборонпрому: Абромавичус призначив керівників ще трьох напрямків Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня 2019 року Айварас Абромавичус призначив Констянтина Бушуєва заступником гендиректора з безпеки, Віталія Пахомова директором HR-департаменту, Володимира Бірулю начальник управління комунікацій.