У проєкті бюджету-2020 передбачили 7,5 мільярда на фонд регіонального розвитку
Про це йдеться у проєкті бюджету на 2020 рік до другого читання, який презентував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, на ДФРР пропонується виділити 7,5 млрд грн, також ще 2 млрд грн планується виділити на фінансування соціально-економічного розвитку.
Гончарук зауважив, що у проєкті бюджету, який уряд подав до Верховної Ради у вересні, не було статті щодо субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, тому що уряд вважає цей інструмент не дуже ефективним.
"Ефективніший - ДФРР... Депутати вважають інакше... Ми погодилися, що цей інструмент (субвенція на соціально-економічний розвиток - ред.) залишиться, але він буде значно менший", - пояснив Гончарук.
Крім того, пропонується виділити 1,8 млрд грн на національні інвестиційні проекти та 22,6 млрд грн планують залучити додатково від міжнародних партнерів.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).
Минулої неділі, 3 листопада, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні погодив проєкт бюджету-2020 до другого читання.