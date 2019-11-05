У проєкті бюджету-2020 передбачили 7,5 мільярда на фонд регіонального розвитку

Проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає виділення 7,5 мільярда гривень на Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) та 2 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток регіонів.

Про це йдеться у проєкті бюджету на 2020 рік до другого читання, який презентував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на ДФРР пропонується виділити 7,5 млрд грн, також ще 2 млрд грн планується виділити на фінансування соціально-економічного розвитку.

Гончарук зауважив, що у проєкті бюджету, який уряд подав до Верховної Ради у вересні, не було статті щодо субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, тому що уряд вважає цей інструмент не дуже ефективним.

"Ефективніший - ДФРР... Депутати вважають інакше... Ми погодилися, що цей інструмент (субвенція на соціально-економічний розвиток - ред.) залишиться, але він буде значно менший", - пояснив Гончарук.

Крім того, пропонується виділити 1,8 млрд грн на національні інвестиційні проекти та 22,6 млрд грн планують залучити додатково від міжнародних партнерів.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

Минулої неділі, 3 листопада, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні погодив проєкт бюджету-2020 до другого читання.