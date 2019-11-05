На погашення держборгу у бюджеті-2020 передбачили 423,6 мільярда

У проєкті Державного бюджету України передбачено на погашення державного боргу у 2020 році 282,1 млрд грн, на його обслуговування — 141,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну за підсумками представлення доопрацьованого до другого читання проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

"Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується у сумі 282,1 млрд грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу – 120,3 млрд грн, державного внутрішнього боргу – 161,9 млрд грн. На платежі з обслуговування державного боргу на 2020 рік передбачено 141,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, проєкт Закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" до першого читання передбачав платежі за державним боргом у сумі близько 438,1 млрд грн, із яких для обслуговування держборгу – 145,2 млрд грн.