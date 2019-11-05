Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету майже 280 мільярдів

Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету майже 280 мільярдів

Укрінформ
Платниками Офісу великих платників податків Державної податкової служби за 10 місяців забезпечено збір платежів до держбюджету в розмірі 278,7 млрд грн, що на 28,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків ДПС.

"Протягом січня - жовтня 2019 року платниками Офісу великих платників податків ДПС забезпечено збір платежів до Державного бюджету України в розмірі 278,7 млрд грн, а це на 28,4 млрд грн, або на 11,3% більше ніж минулого року за аналогічний період", - йдеться в повідомленні.

Доля податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом, за результатами 10 місяців становила 56% від податкових платежів державного бюджету по Україні. В тому числі податок на прибуток – 73,8%, податок на додану вартість – 56,1%, акцизний податок – 94,3%.

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У розрізі основних податків до держбюджету надійшло: податок на прибуток - 57,6 млрд грн, податок на додану вартість - 111,3 млрд грн, акцизний податок з вироблених товарів - 53,5 млрд грн.

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