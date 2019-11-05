Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету майже 280 мільярдів

Платниками Офісу великих платників податків Державної податкової служби за 10 місяців забезпечено збір платежів до держбюджету в розмірі 278,7 млрд грн, що на 28,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків ДПС.

"Протягом січня - жовтня 2019 року платниками Офісу великих платників податків ДПС забезпечено збір платежів до Державного бюджету України в розмірі 278,7 млрд грн, а це на 28,4 млрд грн, або на 11,3% більше ніж минулого року за аналогічний період", - йдеться в повідомленні.

Доля податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом, за результатами 10 місяців становила 56% від податкових платежів державного бюджету по Україні. В тому числі податок на прибуток – 73,8%, податок на додану вартість – 56,1%, акцизний податок – 94,3%.

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У розрізі основних податків до держбюджету надійшло: податок на прибуток - 57,6 млрд грн, податок на додану вартість - 111,3 млрд грн, акцизний податок з вироблених товарів - 53,5 млрд грн.