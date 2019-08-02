Цьогоріч великому бізнесу відшкодували 70 мільярдів ПДВ

Протягом січня-липня 2019 року великий бізнес отримав відшкодування податку на додану вартість у розмірі 70 млрд грн, що на 17 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків ДФС. "За сім місяців 2019 року платникам Офісу відшкодовано ПДВ в розмірі 70,0 млрд грн, що на 17 млрд грн або на 32,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року (за 7 міс. 2018 року відшкодовано – 53 млрд грн)", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Ціну на газ для українців у липні мають знизити ще на 650 гривень за тисячу кубів Великим компаніям Києва за 7 місяців 2019 року відшкодували 25,4 млрд грн ПДВ, Запоріжжя – 16,4 млрд грн, Дніпра – 14,2 млрд грн, Харкова – 5,3 млрд грн, Одеси – 4,7 млрд грн, Львова – 4,0 млрд грн.