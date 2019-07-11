Ціну на газ для українців у липні мають знизити ще на 650 гривень за тисячу кубів

Як наголошується у повідомленні, відповідно до урядової постанови № 293, з червня Нафтогаз зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків:

1. Мінекономрозвитку – середня митна вартість імпортованого газу 5 161 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ;

2. Українська енергетична біржа – газ на липень продався за ціною 4 905 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ;

3. Нафтогаз – газ для промисловості по передоплаті, що встановлена на липень, 5 017 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ;

4. Або за ціною ПСО (покладення спеціальних обов'язків), відповідно до постанови КМУ №867, що на липень розрахована як 7 185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

Як зазначається, найнижчою виявилася ціна Української енергетичної біржі. Тому ціна газу в липні для населення, без ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання, складе 4 905 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 грн, ніж ціна в червні – 5 554 грн.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову №293 і зобов’язав Нафтогаз з червня продавати для населення газ дешевше. Це рішення, як вважають в уряді, унеможливлює спекуляції Нафтогазу з цінами на газ.