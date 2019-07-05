Нафтогаз готовий вийти на ринок єврооблігацій за коштами на газ
Про це заявив на пресконференції голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"НАК "Нафтогаз України" поставили перед вибором: або ми повинні заплатити дивіденди у рекордному обсязі, на 60% більше від стандартних 30%, які ми уже заплатили, але залишитися без газу на цю зиму, або відтермінувати виплату дивідендів, закачувати зараз газ і спробувати залучити кошти на цьому ринку. Вони можуть бути використані як для газу, так і для дивідендів. Керівництво компанії обрало другий шлях", - сказав Коболєв.
Він заявив, що готовий "нести за це персональну відповідальність".
"Ні заморозити країну, ні програти війну з Газпромом ми не можемо. Я готовий персонально гарантувати, що ми розрахуємося з державою, як тільки у нас буде можливість. Але наразі, обираючи між безпекою громадян України і моїм персональним контрактом чи відносинами з урядом, я обираю безпеку", - висловив думку голова правління НАК.
Коболєв нагадав, що Нафтогаз був готовий вийти на ринок єврооблігацій ще у травні.
"Наш акціонер нам заборонив це робити (вийти на ринок єврооблігацій – ред.). Він сказав: почекайте. Спочатку підемо ми, а потім - ви. У нас усе готово, щоб вийти на ринок наступного тижня. У нас є великі міжнародні банки, які готові вкладати у цей випуск суттєві кошти. Це суми більш ніж 100 млн дол. США. Але нам потрібен дозвіл. Якщо ми залучаємо кошти, ми виконуємо усі завдання, які перед нами ставить акціонер", - відзначив Коболєв.
Він підкреслив, що Україні треба закачати до опалювального сезону не менш ніж 20 млрд кубометрів газу, після цього Нафтогаз готовий виплатити дивіденди.
"Будь-яка затримка на день-два-три посуне нас далеко від графіку. Якщо у нас не буде 20 млрд кубометрів, переговорна позиція України буде підірвана, новий контракт підписати буде неможливо. Буде ризик, що ми замерзнемо, буде ризик техногенної катастрофи", - додав Коболєв.
Як повідомляв Укрінформ, у травні НАК "Нафтогаз України" заявив про доцільність виходу на ринок єврооблігацій.
Ще у квітні уряд збільшив до 90% частку прибутку, яку держкомпанії мають віддавати у бюджет. Днями Нафтогаз відзвітував, що сплатив до держбюджету дивіденди за 2018 рік у розмірі 30% від прибутку, як вимагає того закон «Про управління об’єктами державної власності». Коболєв також заявив, що дія урядової постанови, яка встановлює для Нафтогазу 90% норматив сплати дивідендів, зупинена судовим рішенням.
На сьогоднішньому засіданні уряду Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність звільнити керівників державних компаній, які до наступної середи не відкличуть із судів позови щодо небажання перераховувати дивіденди до державного бюджету.