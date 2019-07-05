Нафтогаз готовий вийти на ринок єврооблігацій за коштами на газ

НАК "Нафтогаз України" готовий наступного тижня вийти на ринок єврооблігацій, щоб залучити кошти на закачку газу до нового опалювального періоду, а також сплати дивідендів.

Про це заявив на пресконференції голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"НАК "Нафтогаз України" поставили перед вибором: або ми повинні заплатити дивіденди у рекордному обсязі, на 60% більше від стандартних 30%, які ми уже заплатили, але залишитися без газу на цю зиму, або відтермінувати виплату дивідендів, закачувати зараз газ і спробувати залучити кошти на цьому ринку. Вони можуть бути використані як для газу, так і для дивідендів. Керівництво компанії обрало другий шлях", - сказав Коболєв.

Він заявив, що готовий "нести за це персональну відповідальність".

"Ні заморозити країну, ні програти війну з Газпромом ми не можемо. Я готовий персонально гарантувати, що ми розрахуємося з державою, як тільки у нас буде можливість. Але наразі, обираючи між безпекою громадян України і моїм персональним контрактом чи відносинами з урядом, я обираю безпеку", - висловив думку голова правління НАК.

Коболєв нагадав, що Нафтогаз був готовий вийти на ринок єврооблігацій ще у травні.

"Наш акціонер нам заборонив це робити (вийти на ринок єврооблігацій – ред.). Він сказав: почекайте. Спочатку підемо ми, а потім - ви. У нас усе готово, щоб вийти на ринок наступного тижня. У нас є великі міжнародні банки, які готові вкладати у цей випуск суттєві кошти. Це суми більш ніж 100 млн дол. США. Але нам потрібен дозвіл. Якщо ми залучаємо кошти, ми виконуємо усі завдання, які перед нами ставить акціонер", - відзначив Коболєв.

Він підкреслив, що Україні треба закачати до опалювального сезону не менш ніж 20 млрд кубометрів газу, після цього Нафтогаз готовий виплатити дивіденди.

"Будь-яка затримка на день-два-три посуне нас далеко від графіку. Якщо у нас не буде 20 млрд кубометрів, переговорна позиція України буде підірвана, новий контракт підписати буде неможливо. Буде ризик, що ми замерзнемо, буде ризик техногенної катастрофи", - додав Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, у травні НАК "Нафтогаз України" заявив про доцільність виходу на ринок єврооблігацій.

Ще у квітні уряд збільшив до 90% частку прибутку, яку держкомпанії мають віддавати у бюджет. Днями Нафтогаз відзвітував, що сплатив до держбюджету дивіденди за 2018 рік у розмірі 30% від прибутку, як вимагає того закон «Про управління об’єктами державної власності». Коболєв також заявив, що дія урядової постанови, яка встановлює для Нафтогазу 90% норматив сплати дивідендів, зупинена судовим рішенням.

На сьогоднішньому засіданні уряду Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність звільнити керівників державних компаній, які до наступної середи не відкличуть із судів позови щодо небажання перераховувати дивіденди до державного бюджету.