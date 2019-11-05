Що змінилося до другого читання: Мінфін назвав основні цифри до бюджету-2020

У проєкті держбюджету на 2020 рік, підготовленому до другого читання у Верховній Раді, порівняно з редакцією законопроєкту, поданою до першого читання, доходи запропоновано збільшити на 14,18 млрд грн, а видатки – на 10,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну за підсумками представлення доопрацьованого до другого читання проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

"Порівняно з редакцією законопроєкту, поданою до першого читання, доходи державного бюджету (без трансфертів) на 2020 рік запропоновано збільшити на 14,18 млрд грн, у тому числі по загальному фонду на 11,9 млрд грн та по спеціальному фонду на 2,3 млрд грн. Дефіцит становитиме 2,09% ВВП. Видатки допрацьованого проєкту бюджету збільшено до 1 180,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт державного бюджету на 2020 рік у першому читанні передбачав доходи державного бюджету на 2020 рік у сумі 1079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Видатки - у сумі 1170,0 млрд грн.