Газ для населення подешевшає майже на 5%
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".
"Жовтнева ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСО), знизилася на 4,9% порівняно з рівнем вересня і складе 4272,76 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат). Хоча ціни газу на європейському ринку вже суттєво збільшилися порівняно з літнім рівнем, регульована ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. Формула міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 № 293 і діє до кінця 2019 року", - пояснили у Нафтогазі.
Компанія вказує, що з квітня цього року ціна, за якою Нафтогаз продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів, знизилася на 32%.
Як повідомлялося, постанова уряду №485 передбачає, що Нафтогаз для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року – компанія обирає з них найнижчу. Найменшою виявилася середня митна вартість газу за минулий місяць – за нею і була визначена вартість газу на жовтень.