Газ для населення подешевшає майже на 5%

Жовтнева ціна на природний газ для населення знизилася на 4,9% порівняно з вереснем і становитиме 4272,76 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат).

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Жовтнева ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСО), знизилася на 4,9% порівняно з рівнем вересня і складе 4272,76 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат). Хоча ціни газу на європейському ринку вже суттєво збільшилися порівняно з літнім рівнем, регульована ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. Формула міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 № 293 і діє до кінця 2019 року", - пояснили у Нафтогазі.

Компанія вказує, що з квітня цього року ціна, за якою Нафтогаз продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів, знизилася на 32%.

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Як повідомлялося, постанова уряду №485 передбачає, що Нафтогаз для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року – компанія обирає з них найнижчу. Найменшою виявилася середня митна вартість газу за минулий місяць – за нею і була визначена вартість газу на жовтень.