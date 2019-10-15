Україна закачала у сховища рекордний за 10 років обсяг газу

Україна закачала у підземні сховища газу (ПСГ) рекордний за десять років обсяг газу - 21 млрд куб. м, перевищивши минулорічний показник на 4,4 млрд куб. м.

Про це повідомляє у вівторок пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Україна збільшила обсяги газу в підземних сховищах до 21 млрд куб. м, що на 4,4 млрд куб. м перевищує минулорічний показник на ту ж дату. Такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років та гарантують стабільне проходження опалювального сезону. Закачування газу до ПСГ триває", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі нагадали, що для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 роки Україні необхідно було накопичити в ПСГ не менше 20 млрд куб. м газу.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв навів дані, згідно з якими обсяг газу в ПСГ України станом 6:00 ранку 14 жовтня перетнув позначку в 21 млрд куб. м.

Минулого тижня Коболєв заявив, що до початку опалювального сезону Україна матиме у підземних сховищах 21 млрд куб. м газу.

АТ "Укртрансгаз" 9 жовтня повністю завершило підготовку газотранспортної системи України до осінньо-зимового сезону 2019/2020 років.