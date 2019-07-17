Супрун хоче розширення квот на спирт для фармкомпаній - щоб вони почали виробляти ліки

Міністерство охорони здоров’я України закликало прийняти постанову Кабінету міністрів, що розширює перелік фармацевтичних компаній, які отримують дозвіл на закупівлю етилового спирту.

Про це в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила під час засідання уряду 17 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Постанова щодо спиртів лежить уже 9 місяців. Ми би хотіли, щоб за це проголосували сьогодні”, - підкреслила Супрун. Вона додала, що квоти на спирт необхідно надати компаніям для того, щоб вони розпочали виробництво ліків.

Як повідомляв Укрінформ, востаннє квоти на відвантаження етилового спирту для українських фармацевтичних компаній Кабінет міністрів України збільшував у 2017 році.