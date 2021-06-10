У Португалії душпастир УГКЦ зустрівся з представниками діаспори та посольства

У приміщенні посольства України в Португалії 9 червня відбулася спільна нарада голови Пасторально-міграційного відділу УГКЦ Владики Степана Суса з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Португалії Інною Огнівець, духовенством і представників діаспори.

Про це Укрінформу повідомив Регіональний віцепрезидент Світового конґресу Українців (СКУ) у країнах Західної та Південної Європи Павло Садоха.

Так, окрім Посла, у нараді взяли участь Павло Садоха, голова крайової управи Спілки української молоді у Португалії Андрій Іваночко, координатор Капеланії УГКЦ у Португалії о. Гавриїл Тимчик, референт зовнішніх зв’язків ПМВ УГКЦ о. Віталій Храбатин і секретар ПМВ УГКЦ о. Роман Ільницький.

«У розмові було наголошено про важливість праці з українською молоддю, координаційних зустрічей капелінії УГКЦ з громадськими організаціями за участю посольства України, розвитку українського шкільництва закордоном та підтримки України у час московської гібридної агресії проти України», – повідомив Садоха.

За його словами, окремою темою розмови, було обговорення підготовки до Всесвітнього дня молоді який відбудеться у Лісабоні у 2023 році. Як зазначив владика Степан Сус, це чудова нагода зібрати українську молодь з цілого світу, що об’єднана спільними цінностями.

«Після наради, владика Степан Сус з помічниками-священниками відвідав місце, де встановлене погруддя Тараса Шевченка у Лісабоні. Проєкт, який вдалося реалізувати завдяки спільній праці УГКЦ в Португалії, українських громадських організацій, Посольства України та українців з цілого світу, які долучилися до збірки коштів», – розповів Регіональний віцепрезидент СКУ у країнах Західної та Південної Європи.

Нагадаємо, у березні голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владика Степан Сус під час свого візиту до Іспанії очолив Святу Літургію в українській парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Мадриді та поспілкувався з громадою і представниками Спілки української молоді.

Фото: Павло Садоха / Фейсбук