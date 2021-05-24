У Вільнюсі відзначили річницю відновлення богослужінь в українській церкві Пресвятої Трійці

Посол України у Литві Володимир Яценківський і представники посольства 23 травня взяли участь в урочистих заходах з нагоди 30-тої річниці відновлення богослужінь в Українській Греко-католицькій церкві Пресвятої Трійці у місті Вільнюс.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Литовській Республіці.

«Захід розпочався зі святкової Служби Божої, яку провів настоятель Української Греко-Католицької Церкви Пресвятої Трійці у м. Вільнюс отець Миколай Руслан Козелківський (чину Святого Василя Великого). Після Богослужіння до присутніх з вітальними словами звернулись Посол України у Литві В.Яценківський, Голова громади українців м. Вільнюс Наталія Шертвітєнє», – йдеться в повідомленні.

Крім того, професорка історичних наук Алдона Васіляускєнє презентувала нещодавно видане двомовне українсько-литовське наукове зібрання «Литва – Україна: релігія, наука, культура в діяльності вільнюських ченців-василіян».

«Отець Миколай Руслан Козелківський разом із ченцями провели для присутніх екскурсію по новоствореному музею історії Церкви Пресвятої Трійці, яку побудував Великий гетьман литовський, український князь Костянтин Іванович Острозький на честь перемоги над військом Московського князівства у 1514 р. під Оршею», – поінформували в посольстві.

Зауважується, що захід відбувся з чітким дотриманням карантинних вимог, запроваджених у ЛР внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, у Вільнюсі з нагоди 15-ї річниці відзначення Всесвітнього Дня Вишиванки відбулася святкова хода української громади Литви, в якій взяли участь представники посольства України.

Фото: посольство України в Литві