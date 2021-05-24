Українці Литви відзначили День вишиванки

У Вільнюсі з нагоди 15-ї річниці відзначення Всесвітнього Дня Вишиванки відбулася святкова хода української громади Литви, в якій взяли участь представники посольства України.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Литовській Республіці.

«Учасники заходу пройшли в українському національному вбранні від Кафедральної площі міста Вільнюс до пам’ятника Тарасу Шевченку, який знаходиться біля Українського скверу у самому центрі Старого міста литовської столиці», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що родзинкою вишиванкової ходи стало спільне виконання гімну України біля пам’ятника Кобзарю.

«У заході, який відбувся з чітким дотриманням жорстких карантинних вимог, запроваджених у ЛР внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, взяли також участь представники литовської громадськості», – додали в посольстві.

Нагадаємо, що Ризький український народний театр, Центр української культури «Джерело» й інші представники української діаспори Латвії долучилися до відзначення Всесвітнього дня вишиванки.

Також День вишиванки відсвяткувала українська громада Естонії.

Фото: посольство України у Литовській Республіці